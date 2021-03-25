Engelli gence işkence yapıp sosyal medyadan paylaştı!

Aydın'da "Fırat Delikanlı" takma adıyla sosyal medya hesabı açan Fırat Kaya, işitme engelli genç E.E.'ye şiddet uyguladı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Saldırganın daha önce de kadınlara ve LGBT'lere yönelik saldırılarda bulup sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Saldırgan hakkında herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmezken, saldırganın tutuklanmasına yönelik sosyal medyada açılan başlık gündemin üst sıralarına yerleşti.

Soylu LGBT'leri hedef göstermişti

LGBT'lere yönelik saldırılar akıllara AKP'nin hedef gösteren açıklamalarını getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan polis saldırılarına ilişkin açıklamasında LGBT'leri hedef almış, "LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır!" demişti.