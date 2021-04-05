Enflasyon 2019'dan sonra ilk kez yüzde 16'yı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

TÜİK'e göre, Mart'ta tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 16,19 arttı. Verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 1,08 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 16,88 olarak gerçekleşti ve 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Verilere göre yıllık olarak en fazla artış yaşanan grup yüzde 24,85 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu.

2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu.