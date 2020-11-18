Enerji ve maden yasa teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Teklifle enerji ve maden patronlarına tanınan imtiyazlar genişletiliyor.

Kabul edilen maddelere göre, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Rödövans sözleşmesiyle çalışılan ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.

"Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasını" öngören madde metinden çıkarıldı.

Birleşim yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapatıldı.