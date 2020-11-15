'Enerji ve maden torba yasa teklifi geri çekilsin'

"Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili alt komisyon ve komisyonda görüşmeleri Meclis'te tamamlandı. Yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanması beklenen teklife tepkiler sürüyor.

Tüm Köy Sen adına Genel Başkan Sadık Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, torba yasa tasarısı ile başta üretici köylüler olmak üzere halkın yararına bir şey olmadığını, yaşam alanlarının talana ve tahribata açıldığını belirtti.

Turan açıklamada, "Komisyon toplantılarından yansıyanlara bakınca AKP iktidarı maden ve enerji şirketlerine hizmette sınır tanımıyor. AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Satıroğlu Komisyonda yaptığı konuşmada 'yapılan düzenlemeler ile tamamen, yatırımcı ve işletmecilerimiz lehine birtakım kolaylıklar getirmeye çalıştık' diyerek, gerçek niyeti ortaya koymuştur" dedi.

Maden sahalarına genişletme hakkı geliyor

Şirketlere ruhsat alanı dışında, maden sahasını genişletme hakkı tanınırken maden sahasını genişletenlere verilen 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar para cezasının kaldırıldığına dikkat çeken ve teklifin geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Turan, maden şirketlerinden kamu alacakları açısından vazgeçilirken şirketlerin faaliyetini sürdürmesi için yürüttükleri işlemlerde de 'borcu yoktur' yazısının istenmeyeceğini söyledi.

Turan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Başta lastik olmak üzere çöp yakarak enerji elde edilen enerji üretim tesisleri olan Biyokütle enerji santralleri yenilenebilir enerji santralleri olarak kabul edilecek. Böylece tüm dünyada çöp ve atıklardan kurulmak isten ülkelerin çöpü biyokütle santralinde yakılmak üzere ülkemizde birikecek. Zehirli gazı, atığı halka kârı patronlara, ülkeyi dünyanın çöplüğü haline getirecek bu uygulamaya hayır diyoruz."

'Şirketlere peşkeşin önü açılacak'

"Enerji santrali ve tesisleri için gereken alanlar kamulaştırılırken kamu yararı aranma şartını kaldırarak Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna kamu yararı aranmadan istimlak yetkisi verilmektedir. Böyle başta üretici köylüler olmak üzere halkın tarla, bağ, bahçe ve arsa gibi mallarının kamulaştırma yoluyla şirketlere peşkeşinin önü açılmaktadır.

Bu yasa tasarısı ile maden ve enerji şirketlerine kolaylıklar getiriliyor. Torba yasa ile maden şirketlerine, 21 elektrik dağıtım şirketlerine, Yenilenebilir enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasından nemalanan 881 enerji üretim tesisi sahibine, 1722 enerji üretim tesisine ve çok sayıda maden şirketine çeşitli imtiyaz ve avantajlar sağlanmaktadır. Tüm Üretici Köylüler Sendikası olarak iktidarın su kaynaklarını, tarım alanlarını ve ormanları şirketlerin talan ve tahribine açan bu yasa taslağının geri çekilmesini istiyoruz. Bu tasarı üretici köylüleri, topraklarından uzaklaştırarak tarımın yok olmasına neden olacaktır."

'Maden şirketleri ruhsat alanı dışında da tesis kurabilecek'

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Köylülerin tarlalarına el koyacaklar. Yasa teklifini hazırlayanların gerekçesinde yazdıkları ve komisyon toplantısında da belirttikleri gibi şirketlerin önündeki son engeller de kaldırılıyor" dedi.

Özbucak, tasarıda neler olduğuna ilişkin ise şöyle konuştu:

"Maden şirketlerinin ruhsat alanı dışında da tesis kurmaları sağlanıyor. Maden şirketlerinden çeşitli işlemlerinde istenen 'borcu yoktur' yazısı istenmeyerek, kamu alacaklarının takibinden vazgeçiliyor. Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji 'yenilenebilir' sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.

Cumhurbaşkanı izni ile BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.

Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor. Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kâr elde etmeleri sağlanıyor. Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor."