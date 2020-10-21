Enerji Komisyonu'nda 'babam oto elektrikçisiydi' tartışması

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'teki komisyon görüşmeleri sırasında, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Elektrik Mühendisleri Odası ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ'ı hedef alan ifadeler kullandı.

Kamu zararı uyarısında bulunmuştu

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Alt Komisyonu'nun 13 Ekim 2020 tarihli toplantısında, EMO'nun söz konusu düzenlemeye ilişkin görüşlerini aktarmıştı.

Özdağ, kanun teklifinin 44. maddesiyle ilgili olarak, "Covid-19 pandemisi gerekçesiyle bile olsa, kamusal kaynakları uzun yıllara yayılan sürelerde kullanan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin oluşturduğu kamu zararlarını göz önüne almadan şirket teminatlarının olduğu gibi iade edilmesinin kamu zararına yol açacağı" uyarısını yapmıştı.

İktidardan komik yanıt: Az çok biliyorum

Komisyonun TBMM İnternet sayfasında yayımlanan tutanaklarına göre, maddelerin oylanması sırasında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in EMO'nun görüşünü hatırlatması üzerine, Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş önce "Yok, yok; öyle bir şey yok. Bu arkadaş elektrik mühendisiydi herhâlde değil mi?" diye sorup, "Evet" yanıtını aldığında da, şunları söylüyor:

"Arkadaş konuyu bilmiyor gibi geliyor bana. Arkadaş çok güzel siyasi tespitler yaptı; çevreydi, şunlar bunlar ama elektrikle ilgili bir şey konuşmadı. Benim babam elektrikçiydi, oto elektrikçisiydi, az çok biliyorum. Ama şimdi elektrik üreticisiyim. O arkadaş elektrik mühendisi, benim babam oto elektrikçisiydi. Arkadaşın konuştuğuna bakıyorum, ben kendi bilgilerimi değerlendiriyorum -orada elektrik mühendisi arkadaşlar var- hakikaten daha iyi biliyorum gibi geliyor."

Elitaş da bu kanundan faydalanacak mı?

EMO Yönetim Kurulu, Elitaş'ın açıklamasına tepki gösterirken, "Elektrik üreticisi olarak bu kanun teklifinden faydalanacak mı merak ediyoruz" diye sordu.

'Oto elektrikçisini de elektrik mühendisini de bilmiyor'

EMO açıklamasında şöyle denildi:

Bu durumun etik sorunları ortada iken mesleki sorumlulukları olan elektrik mühendisleri ile oto elektrikçilerini karşılaştırarak, hem oto elektrikçilerinin hem de elektrik mühendislerinin mesleklerini bilmediği anlaşılmaktadır.

Odamız, mühendislik alanımızla ilgili mesleki değerleri olan, doğanın ve toplumun çıkarlarına da dikkat ederek çalışmalarını sürdürmektedir. O yüzden de EMO araba lastiği gibi toksik petrol türevinin yakılmasına ve bunun yenilenebilir olarak kabul edilmesine, belediye çöpünün olduğu gibi biyokütle yakıtı olarak değerlendirilmesine karşı çıkarken, Komisyon Başkanının bu konularda "çevreydi, şunlar bunlar söylemi", kanun teklifinin nasıl bir bakış açısıyla hazırlandığını da ortaya koymaktadır.

Elektrik sektörünü ilgilendiren bir kanun teklifi ile ilgili olarak EMO kamunun bütün belgelerini ve raporlarını inceleyerek görüş oluştururken, Komisyon Başkanı, bir tek bilimsel veri, enerji sektörüne ilişkin tek tablo içermeyen, sadece belli bir çevre için hazırlandığı itiraf edilen torba kanun teklifini görüştürmeye devam etmektedir.

Sayın Elitaş, EMO temsilcimizin teknik ve mesleki açıklamalarını "siyasi tespit" diye niteleyerek etkisizleştirmeyi hedeflemiştir. Oysa siyaset yaşamın, mühendisliğin dışında değil, hangi niyet ve nasıl yaptığınızla ilgili olarak o mesleğin özüne dairdir.

Siyaseti ayrıcalıklı bir zümrenin hakkı olarak gören; ülkesi ve toplum çıkarları için değil, sahip oldukları ayrıcalıkları genişletmek için araç olarak kullananların doğal olarak kendilerinden başka hiçbir grup ya da kişinin bu alana girmesine, üstelik de denetim mekanizmasını işletmesine izin vermek istemeyeceği açıktır. Böylece kendi iktidarlarına hareket serbestliği sağlanan ortamlarda kamu yararı için yükselen itirazlar da "siyaset yapıldığı" suçlaması ile karşılaşmaktadır.

EMO olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş`a, her mesleğin saygıdeğer olduğu, dolayısıyla birini diğeriyle kıyaslayarak küçümseyemeyeceğini hatırlatıyor; Sayın Elitaş ve milletin temsilcileri olarak TBMM`de bulunan tüm milletvekillerimizi, şirketleri değil halkı önceleyen, doğaya ve yaşam hakkına saygılı politikalar üretmeye çağırıyoruz.