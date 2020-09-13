Enerji Bakanı Dönmez duyurdu: Kanuni gemisi Karadeniz'de sondaja başlayacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de çalışmalarına başlayacağını duyurdu.

Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı açıklamada "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" dedi.