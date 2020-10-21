Enerji alanındaki kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılıyor.

Kanun teklifi ile biyokütle enerji tesislerinin kurulmasına ön ayak olunuyor. Ayrıca bu şirketlerin "atık lastik ve çöp" yakmasına izin verilerek çevreye verilecek zararın da önü açılıyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, dün soL'a yaptığı açıklamada düzenlemenin patronlara getirdiği kolaylıklara ve çevreye verebileceği zarara işaret etmişti.