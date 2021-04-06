Endonezya'nın doğusundaki kasırgada ölü sayısı 157'ye yükseldi

Endonezya ve komşu ülke Doğu Timor'da geçtiğimiz hafta meydana gelen kasırga sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 157'ye yükseldi.
Endonezya'nın doğal afet yönetim kurumu, Doğu Timor yakınlarındaki adalarda 130 ölümün kaydedildiğini, Doğu Timor'da da 27 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Ülkede arama kurtarma çalışmalarının elektrik kesintisi, kapalı yollar ve kötü hava koşulları nedeniyle aksadığı aktarıldı.
Bölgede kasırga sonucunda binlerce evin yanı sıra hastane ve köprülerde hasar oluştuğu bildirildi.
Ülkenin doğusunda hafta sonu meydana gelen kasırga sonucunda sel ve toprak kaymaları meydana gelmiş ve binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.