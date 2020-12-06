Endonezyalı bakandan yolsuzluk skandalı

Endonezya Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın koronavirüs salgını sebebiyle halka dağıtılan yardımları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu.

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Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın Covid-19 yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığını tespit etti.

Dağıtılan her yiyecek paketi için Endonezyalı bakanın hesabına para yatırıldığı belirtiliyor.

Toplamda 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu.

Bakanın paranın yanı sıra otomobillerine de el konuldu. Bakanın müebbet hapisle yargılanması bekleniyor.