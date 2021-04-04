Endonezya'da sel ve toprak kayması: En az 44 ölü

Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda sel ve toprak kayması meydana geldi. Olayda en az 44 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Flores Adası'ndaki Lamenele köyünde onlarca evin toprak altında kaldığı ve bu evlerden 38 cesedin ve 5 yaralının çıkarıldığı kaydedildi.

Oyang Bayang köyündeyse 40 evin yok olduğu ve 3 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Köyde yaşayan yüzlerce kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Waiburak köyündeyse 3 kişinin sel nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı, 7 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Bima adlı yerleşim yerindeyse syoğun sel nedeniyle 10 bine yakın kişinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.