Endonezya'da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 27 ölü, 39 yaralı

Endonezya'da dini bir ortaokulun öğrencileri, velileri ve öğretmenlerini taşıyan otobüs, okul gezisi dönüşünde kaza yaptı.

Cava adasındaki Subang'dan Batı Cava'ya dönüşü sırasında otobüs keskin virajların olduğu bir yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre derinlikteki vadiye yuvarlandı. Kazada en az 27 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Yaralıların 13'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaşamını yitirenler arasında otobüsün sürücüsü ve öğrenciler de bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kazaya fren arızasının yol açtığı belirtiliyor.

Karayollarında güvenlik standartlarının ve altyapının kötü olduğu ülkede, Aralık 2019'da Sumatra Adası'nda bir yolcu otobüsünün 80 metre derinlikte bir vadiye yuvarlandığı kazada 35 kişi yaşamını yitirmişti.