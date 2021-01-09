Endonezya'da irtibatın kesildiği uçağın denize düştüğü açıklandı

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisiyle birlikte yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.