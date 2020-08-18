Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'na (BMKG) göre, geçen saatlerde Filipinler'de merkez üssü Samar adası olan 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem en çok ülkenin Mapanas, Legazpi, Lezo, Aklan, Iloilo ve Roxas bölgelerinde hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremi 6,7 büyüklüğünde kaydetti.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 6,6 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.
Depremin ardından yaşanan kayıp ve maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.