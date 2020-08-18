Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'na (BMKG) göre, geçen saatlerde Filipinler'de merkez üssü Samar adası olan 6,9 ​​büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem en çok ülkenin Mapanas, Legazpi, Lezo, Aklan, Iloilo ve Roxas bölgelerinde hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremi 6,7 büyüklüğünde kaydetti.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 6,6 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.

Depremin ardından yaşanan kayıp ve maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.