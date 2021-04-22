Endonezya: Yeni savaş gemisinin tasarımı için Türk Alman ortaklığıyla işbirliği

Uluslararası silah sanayi konusunda önemli bir haber kaynağı olan Jane's Defence tarafından yapılan haberde Endonezya'da faaliyet gösteren kamu kuruluşu olan PT PAL (Penataran Angkatan Laut) firmasının Endonezya donanması için üretmekte olduğu yeni firkateynlerin tasarım sürecinde Alman MTG Marinetechnik ve Türkiye'den Figes AŞ ile işbirliği yapacağı duyuruldu.

Ridzwan Rahmat imzasıyla yayınlanan habere göre, Danimarka tarafından imal edilen Iver Huitfeldt sınıfı firkateynler temel alınarak üretilecek olan yeni firkateynlerin elektronik ekipmanlarının, silah ve komuta sistemlerinin geliştirilmesi için Marinetechnik ve Figes firmalarından destek alınacak.

Yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki firkateynlerin azami hızı 28 knot olurken, firkateyn bünyesindeki füze sistemleriyle hava ve deniz hedeflerine karşı etkili bir silah görevi görmekte.

MİLGEM projesinde de yer almış olan Figes AŞ özellikle savunma elektroniği konusunda uzmanlaşmış durumda.

Kaynak: https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesia-engages-german…