Endonezya, Sinovac'ın aşısına acil kullanım onayı verdi

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu Pazartesi günü Çin merkezli Sinovac Biotech tarafından üretilen Covid-19 aşısının acil kullanımına yeşil ışık yaktı. Yüksek riskli grupların ve sağlık çalışanlarının aşılarının bu hafta sonunda başlaması bekleniyor.

CoronaVac adlı aşının onaylanması üzerine Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı başkanı Penny Lukito, bir basın toplantısında, "Verilere dayanarak ve (Dünya Sağlık Örgütü)'nün rehberliğini dikkate alarak, CoronaVac aşıyı kullanma izni alma şartlarını karşıladı," dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, aşının vurulacağı ilk kişi olacağını söyledi.

Widodo sosyal medyada yaptığı açıklamada, ilk aşıyı kendi olmasına ilişkin konunun kendime öncelik vermekle ilgili değil, herkese bu aşının güvenli ve "helal" olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

'Aşı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

Aşının, III. Faz klinik deneylerinde yer alan Brezilya, Türkiye ve Endonezya'dan alınan klinik araştırma verilerini Endonezyalı yetkililer tarafından gözden geçirilmesinin ardından, aşı acil kullanım için onaylandı.

Brezilya'daki Instituto Butantan geçen hafta, aşının 13.000 gönüllüde 220 Covid-19 vakasına rastlanmasına dayanarak hafif vakalarda yüzde 78 etkili ve şiddetli ve orta derecede enfeksiyonlara karşı yüzde 100 etkili olduğunu söyledi.

Aralık ayında, Türkiye'den sağlık makamları 7.371 gönüllünün katıldığı bir araştırmannın ara analizinden yüzde 91.25'lik bir etkililik oranı açıkladı. 1.500 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 12.450 gönüllü Faz III klinik araştırmalarına katılıyor.

Endonezya, 1.620 gönüllüyle aşı ile ilgili kendi Faz III klinik denemelerini gerçekleştirdi. Pazartesi günkü basın toplantısında açıklanan sonuçlar, etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğu söyledi.

Ulemalardan 'Helal' aşı fetvası

Endonezya'nın en yüksek İslami organı olan Endonezya Ulema Konseyi, geçtiğimiz hafta Covid-19 aşısının helal olduğunu veya Müslümanlar tarafından tüketilmeye uygun olduğunu duyurdu. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi.

Çin'de 9 milyon doz aşı uygulandı

Çin ve Bolivya'daki yetkililer, CoronaVac aşısı için acil durum yetkisi verdi. Çinli sağlık yetkilileri, Sinovac aşısı ile aşılanan kişilerin sayısı açıklanmasa da, Çin'de yaklaşık 9 milyon dozun uygulandığını söyledi. Bolivya, CoronaVac aşısı ile aşılamalara henüz başlamadı.

Filipinler, Singapur, Ukrayna, Bolivya ve diğerler ülkeler dahil olmak üzere klinik araştırmalara dahil olmayan diğer bazı ülkeler Sinovac Biotech'den doz almak için anlaşmalar imzalamış durumda.