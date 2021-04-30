En yüksek günlük ölüm sayısı bugün açıklandı: 394 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre ülkede bir günde Covid-19'dan ölümlerde en yüksek sayı kaydedildi.

Bakanlık son 24 saatte ülkede 394 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 265 bin 287, yeni hasta sayısı 2 bin 673, bugün iyileşen sayısı 68 bin 183 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 3 bin 534 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre salgının başından beri Türkiye'de 40 bin 131 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591'e ulaştı.