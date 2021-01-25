En çok LGBTİ+ içeriği yayımlayan gazete Yeni Akit oldu

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’larla ilgili yapılan haberlere ilişkin bir medya izleme raporu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, 2020 yılında LGBTİ+’larla ilgili en çok haber yapan Yeni Akit oldu.

Kaos GL'den Yıldız Tar ve Ali Özbaş'ın hazırladığı rapor, haber, söyleşi ya da köşe yazılarının gazetenin hangi sayfasında yayımlandığı, kimlerin görüşlerine başvurulduğunu da araştırarak yazılı basında LGBTİ+ temsilini göstermek amacıyla yayımlandı.

Yaygın medyada 2020 yılında, LGBTİ+’ların yer aldığı 1882 haber, söyleşi ve köşe yazısı yayımlandı. Yayımladıkları haber, köşe yazısı ve söyleşilerin ayrımcılık, nefret söylemi, önyargı veya LGBTİ+’lara yönelik herhangi bir hak ihlali içerip içermediğine bakılmaksızın LGBTİ+’larla ilgili içerik hazırlayan ilk 11 gazete şöyle sıralandı: