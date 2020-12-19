'En büyük tehditler' anketinde Türkiye üçüncü sırada yer aldı

İtalyan düşünce kuruluşlarından olan ISPI (Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) ile Ipsos araştırma şirketi İtalyanların dış politikaya bakışı inceleyen bir anket çalışması yaptı.

Önceki yıllarda da yapılan söz konusu anketteki "Hangi ülke dünya için en büyük tehdit?" sorusuna İtalyanların yüzde 27'si Çin, yüzde 15'i İran, yüzde 14'ü Türkiye yanıtını verdi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, geçen yıl aynı ankette Türkiye'yi tehdit olarak gören İtalyanların oranı yüzde 8, 2018 yılında ise yüzde 3 olarak belirlenmişti.

Türkiye bu sene yüzde 14'lük oranla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (yüzde 12), ABD (yüzde 10) ve Rusya'nın (yüzde 8) önünde yer aldı.