En borçlu AKP'li belediye, 41 personeli Almanya gezisine yollamış

Sayıştay’ın Türkiye’nin 2019 Yılı Denetim Raporu’nda milyarlarca lira borcu olan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Gebze ve Başiskele ilçe belediyelerine mevzuata aykırı bir şekilde borç verdiği belirlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, raporda "Belediyelerin ilçe belediyelerine borç vermesine izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır" denildi.

41 kişiye mevzuata aykırı Almanya gezisi

AKP'li belediyenin, "yapım işi kapsamında belediye personelinin yurt dışına gönderdiğini" de belirleyen Sayıştay denetçileri, “Belediyenin, ‘Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temini Montaj ve İşletmeye Alma’ ihalesi kapsamında 41 belediye personelini 2019 yılında ‘Inno-Trans Uluslararası Taşımacılık Teknoloji Fuarı’na katılmak üzere beş gün süreyle Berlin/Almanya’ya gönderdiğini” de ortaya çıkardı. Sayıştay raporunda ise bunun mevzuata aykırı olduğu ifade edilerek, “Söz konusu iş kapsamında gezi ile ilgili (harcırah hariç) iaşe, ibate, ulaşım vb her türlü gider yüklenici tarafından karşılanmıştır” denildi.

25 yılı aşan tahsisler

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan bazı tespitler şu şekilde:

"İhale kapsamında çalıştırılan işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmadı.

Taşınmaz tahsis işlemlerinde mevzuat hükümlerine uyulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisleri sırasında protokol yapılmadığı belirlendi. Kanuna aykırı bir şekilde 25 yılı aşan sürelerle taşınmaz tahsisleri yapıldı."