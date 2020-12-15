Emperyalistlerin rekabeti Kuzey Buz Denizi'ni ısıtıyor

EURACTIV'den Pekka Vänttinen'in haberine göre Danimarka Savunma İstihbarat Servisi geçtiğimiz Perşembe günü Kuzey Kutup Bölgesinin güvenliğiyle ilgili bir rapor yayımladı. Hukuken üçü de Danimarka Krallığı'na bağlı bulunan Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland'ın dış politika konusunda ayrı eğilimler gösterebildiği biliniyor. Danimarkalı yetkililere göre bu görüş ayrılıkları bölgedeki varlığını artırmaya çalışan büyük güçler tarafından istismar edilmeye son derece açık.



Çin Grönland'da maden yatırımları yaparken Rusya'ysa Grönland'ın iki bin kilometre ötesine yeni bir askeri hava üssü konuşlandırmış durumda. Buna karşılık ABD'nin yine Grönland'da Danimarka'yla ortak kullandığı Thule hava üssünün silah kapasitesini artırmaya gideceği ve bir silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.



Danimarka İstihbaratı'nın raporuna göre Rusya'nın şu an Birleşmiş Milletler'in kararını bekleyen önerisi kabul edilir ve Kuzey Buz Denizi sınırları Rusya'nın lehine güncellenirse Danimarka da bölgedeki yapıcı tutumunu değiştirebilir.



Emperyalizm içi rekabetin önümüzdeki dönemde Kuzey Buz Denizi'ni bile bir "sıcak nokta" haline getirmesi işten bile değil.