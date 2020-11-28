Emniyetten 'sahte genelge' açıklaması

EGM, bazı sosyal medyada dolaşan bir belgeye dair açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında paylaşılan, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğuna dair bir bilgi yayınladı.