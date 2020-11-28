Emniyetten 'sahte genelge' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında paylaşılan, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğuna dair bir bilgi yayınladı.
Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020
Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z