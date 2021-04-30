Emniyet’ten genelge: 'Ses ve görüntü kaydı engellenecek'

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasının yasaklandığı duyurulan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasıyla yayımlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği söyleniyor.

Genelgede "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim" deniliyor.

Söz konusu karar, polisin eylemlerde uyguladığı şiddetin ortaya çıkarılmasını engelleme amacı taşıdığı gerekçesiyle tepki çekti.