Emniyet'te sınav skandalı: 'Soruları biz hazırladık'

Emniyet Genel Müdürlüğü yıllar sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı. Sınav 28 Kasım’da yapılacaktı ancak hükümete yakınlığıyla bilinen Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen’in Emniyet’te çalışan temsilcisinin “soruları biz hazırladık” açıklaması ortalığı karıştırdı.

Aydın Nazilli Emniyet Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan Mustafa Acartürk, sosyal medya hesabından, şu duyuruyu yaptı: “Arkadaşlar, konular nasıl belirlendi? Sınav konularının belirlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Büro Memur-Sen’e bilgi notu sunması için resmi yazı gönderdi. Türkiye genelinde Büro Memur-Sen’in Emniyet üyeleri, şube başkanı, şube başkan yardımcıları ve ileri gelen temsilcilerinden oluşan bir ekip telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. EGM’nin istediği bilgi notunun içeriğini doldurduk. Cemal Üstün, Muhammet Doğan, Mehmet Ümit Uğur 7-8 kişi idik. Diğer arkadaşlarım aklımda değil. Bu çalıştayda yazmış olduğumuz konu başlıkları nihai şekli BMS tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne üst yazı ile gönderildi. Ve bu çalıştaydaki konular EGM tarafından olduğu gibi tasdiklenmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü ekstra bir konu dahi koymamış. Bir konuyu dahi çıkarmamıştır. Sadece mesleki alan bilgisi sorularını EGM eklemiştir. Size sağda solda ne anlatıyorlar bilmiyorum. Saygılarımla!”

Konunun sosyal medya üzerinden yayılması üzerine Acartürk bu kez yeni bir duyuru ile Büro Memur-Sen Nazilli İlçe Temsilciliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sınav ertelensin

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; gelişmeler üzerine Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Sendika yazısında, “kişinin isim vermek suretiyle kesin bir dille yapmış olduğu paylaşım, sınavın objektifliğine ve tarafsızlığına şüphe düşürmüş, yapılacak sınavda belirlenecek konu başlıklarının adı geçen sendika tarafından belirlendiği ve hatta sınav içeriğinin de bu sendikaca hazırlandığı algısını oluşturmuştur” dedi. Sınavda bu sendikaya üye personele ayrıcalık yapılacağı düşüncesinin personelin moral ve motivasyonunu düşürdüğünü belirten Türk Büro-Sen, şöyle devam etti: “Kurumda açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı birçok personelin kariyer imkânı için önem arz etmekte olup, söz konusu sınavda bu denli büyük bir şaibenin ortaya çıkması hem kurum itibarını hem de personelin idareye duyduğu güveni sarsmaktadır.”

Sendika, öncelikle paylaşımı yapan kişi ve bu kişinin iddia ettiği komisyon içerisinde yer alan ismi anılan ve anılmayan kişilerin tespit edilmesini, “şaibenin” ortadan kaldırılması için sınavın ileri bir tarihe ertelenmesini istedi. Soruların da genel müdürlükten bağımsız sınav hazırlamaya yetkili bir kuruluş tarafından hazırlanması talep edildi.