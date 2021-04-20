Emniyet'in deposunda yangın ve patlama

İstanbul Kumkapı'da bulunan Emniyet'in deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor.

CNN Türk muhabiri Tugay Saday yangına ilişkin son bilgileri aktardı. Saday, "Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün de deposu var. Ele geçirilen sahte alkoller, operasyonlarda ele geçirilenler de Kumkapı'daki depoda tutuluyordu. Zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor" dedi.