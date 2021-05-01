'Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor' sözlerine İçişleri Bakanı'ndan suç duyurusu

AA'nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ne demişti?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuyla ilgili "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" diye konuşmuştu.