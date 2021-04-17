'Emniyet Müdürü gazeteciyi darp etti' iddiası

Ferdi Karabıyık, Çorum'da İskilip Web Tv de yayınlanması planlanan bir programın sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle izin almak için gittiği İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu’nun kendisini darp ettiğini iddia etti.

Cumhuriyet'ten Ferit Demir'in haberine göre, olayın ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine giden Karabıyık, darp raporuyla birlikte İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek Erol Karasu’dan şikayetçi olduğunu bildirdi.

'Polis memuru şikayet dilekçemi almadı'

Karabıyık, olayın İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu’nun odasında gerçekleştiğini aktararak, "Olay sonrası emniyet müdürlüğünün alt katına indim. Orada bulunan polis memuruna Erol Karasu’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak polis memuru şikayet dilekçesini alamayacağını söyledi. Ben de İskilip İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikâyette bulunmak zorunda kaldım" dedi.

Habere göre Karabıyık, izin almak talebiyle Erol Karasu’nun odasına gittiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Karasu’ya durumu anlattığımda izni kendisinden değil kaymakamlıktan almam gerektiğini söyledi. Ben de 'tamam ben gidiyorum' dedim. Odada o esnada benim de tanıdığım Hüseyin Bodur ismindeki arkadaş vardı. Karasu bana 'Dur gitme, sen Hüseyin Bodur’un borcunu neden ödemiyorsun' dedi. Ben de kendisine, 'Başkomiserim bu olay bizim aramızda, siz bu işe karışmayın' dedim. O da 'ne demek karışma ben sizin aranızı bulmak zorundayım bu mevzuyu uzatan sensin. Seni döverim' diyerek üzerime yürüyerek duvara yaslayıp boğazımı sıktı. Kendisine beni bırakmasını söylememe rağmen, 'Bu olayı çözmeden buradan gidemezsin' dedi. Ben de kendisine halen boğazımı sıkarken güçlükle beni bırakmasını söyleyerek, 'Ben sana ne yaptım' dedim. O da bana kendisine hakaret ettiğimi söyledi. Erol komiser boğazımdan tutarken kendisine 'Ben iyi değilim' diyerek elinden kurtulup odayı terk ettim."