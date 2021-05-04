Emniyet genelgesine beşinci dava

Kayseri Baro Başkanlığı, basının toplumsal olaylarda görüntü, ses ve fotoğraf almasına engel olan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı.

Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, “Kamusal olaylarda kolluğa ses kaydı ve görüntü alınmasını engelleme emri veren ve bu kapsamda, temel hak ve özgürlükler ile anayasa ve kanunlara açıkça aykırı” dediği genelge hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Danıştay nezdinde dava açtıklarını söyledi.

Daha önce Ankara, Diyarbakır, Kars ve Eskişehir baroları da Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin iptali için dava açmıştı.

Ankara Barosu açtığı davanın dilekçesinde, genelgeyi “Özel hayatın gizliliği” argümanıyla savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun demeçlerine de yanıt vererek şöyle demişti:

“Ses ve konuşmaların kayıt edilmesinin suç olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle özel hayat ve özel hayatın gizliliği kavramlarının açıklanması gerekmektedir. TCK m.134’ün gerekçesinde ‘başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayı’ denilmektedir. Buna göre, herkes tarafından bilinebilecek durumdaki olayların ve olaylar esnasında yapılan konuşmaların ses kaydının alınması, özel hayatın ihlali suçunu oluşturmamaktadır. (…) Yargıtay CGK, kazai içtihat niteliğindeki kararında iddialarını ispat etmek amacına yönelen ses ve görüntü kaydetme, kişisel veri kaydetme, özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri dinleme, izleme ya da kaydetme, kişisel verileri kaydetme, ele geçirme eylemlerini hukuka uygunluk sebebi saymıştır. Açıkça Yargıtay, ceza usul hukukundaki delil-ispat hakkını, özel yaşam/kişisel veri olgusundan daha üstün değer olarak görmüştür.”