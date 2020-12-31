Emniyet Genel Müdürü: Yılbaşında 120 bin personel görev yapacak

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşı tedbirlerini incelemek için vardığı Eskişehir’de açıklamalarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşını da içeren yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 450 bine yakın personelin görev yapacağını açıkladı. Sadece yılbaşı için 120 bin personelin görevlendirildiğini söyleyen Aktaş, "Yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Toplamda bu süre içinde 450 bin civarında personelimiz sahada olacak. Yaklaşık 73 bin 100 ekiple birlikte" dedi.