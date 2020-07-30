Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Hatay Barosu Başkanı Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in dün akşam yemek yediği restoranda kimliğini göstermesini isteyen polislerden yazılı gerekçe istemesinin ardından gözaltına alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada Dönmez'e "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada "Avukatlar Baro Başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın oluruyla ülke genelinde eş zamanlı olarak dün "Türkiye Güven Huzur (2020-9) Uygulaması" yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 4/A Maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 5. Maddesince Polis, görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabilir. Kimliği sorulan kişi de kimliğini ibraz etmek zorundadır. Kişilerin kimliğinin bulunmaması, kimliği hakkında açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması hallerinde kimliği belirlenene kadar kişi gözaltına alınır. Hükümleri bulunmaktadır.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri, bir kişiye kimlik sormaları üzerine kişinin kimliğini ibraz etmeyip, kimliği hakkında da bilgi vermediği, görevli polislerimizin ısrarla kişiden kimliğini ibraz etmesini istedikleri, ancak tüm ısrarlara rağmen kişinin kimliğini ibraz etmediği ve kimliği hakkında bilgi vermediği görülmektedir.

Olayın devamında kimliğini ibraz etmeyen kişi daha sonra kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek Polis Merkezine götürülmüştür. Burada kimlik tespiti yapılan şahsın Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olduğu anlaşılmıştır. Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Ekrem Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 265. maddesince kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır. Daha sonra Ekrem Dönmez ifadesi alınarak Polis Merkezinden serbest bırakılmıştır.

Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Baro Başkanı her ne kadar kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını savunmuş ise de 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. maddesinde belirtildiği üzere avukatlar Baro Başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olup, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetleri bulunmamaktadır. Yapılan işlem rutin bir uygulama olup, herhangi bir kasıt söz konusu değildir.

Anayasanın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir."