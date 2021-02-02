Emniyet Genel Müdürlüğü: Polis ‘aşağı bak’ değil, ‘aşağıdan’ dedi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi eylemleri sırasında kaydedilen görüntülerle ilgili ‘aşağı bak’ açıklaması yaptı. 

Haber Merkezi

Boğaziçi’nde dün yapılan eylemler sırasında polisin tepki çeken tavrına dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada polisin öğrencileri itip kakan keyfi tavrına değinilmezken görüntülere ‘aşağı bak’ olarak yansıyan konuşmanın aslının ‘aşağıdan’ olduğu öne sürüldü.

Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında #AşağıBakmayacağız etiketiyle binlerce tweet atılmıştı.

EGM tarafından paylaşılan açıklama ve video şöyle: