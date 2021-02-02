Emniyet Genel Müdürlüğü: Polis ‘aşağı bak’ değil, ‘aşağıdan’ dedi

Boğaziçi’nde dün yapılan eylemler sırasında polisin tepki çeken tavrına dair Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada polisin öğrencileri itip kakan keyfi tavrına değinilmezken görüntülere ‘aşağı bak’ olarak yansıyan konuşmanın aslının ‘aşağıdan’ olduğu öne sürüldü.
Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında #AşağıBakmayacağız etiketiyle binlerce tweet atılmıştı.
EGM tarafından paylaşılan açıklama ve video şöyle:
Yalan’dan bir Slogan...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
Aşağı bak ❌ YALAN
Aşağıdan 👉 DOĞRU
Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor 🦠
Bu mücadele milletimiz için
Türk polisi
Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR