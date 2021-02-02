Emniyet Genel Müdürlüğü: Polis ‘aşağı bak’ değil, ‘aşağıdan’ dedi

Yalan’dan bir Slogan...



Aşağı bak ❌ YALAN

Aşağıdan 👉 DOĞRU



Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor 🦠



Bu mücadele milletimiz için

Türk polisi

Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR