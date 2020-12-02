'Emine Erdoğan'a güzel vasıf atfetmeyerek hakaret’ davası sonuçlandı

Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında 29 Haziran 2019’da yayımlanan "Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta" başlıklı yazısı nedeniyle Emine Erdoğan'a güzel vasıf atfetmeyerek ‘hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Bakırköy Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Erdoğan ailesi avukatlarının mesleki mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı duruimada Ender İmrek ile avukatları Yıldız İmrek ve Devrim Avcı hazır bulundu.
Evrensel'de yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme başkanı, Ender İmrek hakkında "hakaret" suçlamasıyla kamu davası açıldığını ancak, İmrek’in üzerine "atılı suçun unsurları oluşmadığına" hükmederek beraat kararı verdi.