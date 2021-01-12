Emine Erdoğan 'Hermes' cezası istiyor

Gazeteci Ender İmrek'e Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık çantasını eleştirdiği için hakkında hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunan Erdoğan ailesinin avukatı Ahmet Özel, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının lehlerine bozulmasını istedi. Özel, yazının "Emine Erdoğan’ı karalamaya yönelik olduğunu, asılsız ve hiçbir kamu yararı gütmediğini" savundu.

Bianet’ten Hikmet Adal’ın haberine göre, Özel, köşe yazısının hakaret içeren birden çok anlamın çıktığını iddia etti ancak dilekçesinde hakaret cümlelerinin hangi ifadeler olduğuna yer vermedi.

Özel dilekçesinde “Tüm bunlar dikkate alındığında yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK 125. maddesi uyarınca “hakaret” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken hakaret içerikli köşe yazısının “ifade ve Basın özgürlüğü” kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmektedir” diyerek yerel mahkemenin beraat kararının istinaf incelemesi sonucu lehe bozulmasını talep etti.

2 Aralık’ta görülen karar duruşmasında İmrek’in yazısı ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve beraat kararı verilmişti.