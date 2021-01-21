Emine Erdoğan, Afrika ziyaretlerini kaleme aldığını açıkladı: Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evince yayımlanan, "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım programına katıldı.

Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Afrika ziyaretlerini kayda geçirdiğini belirterek, “Evlere kapandığımız salgın günlerinde bu seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi dahi yaptım. Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkânı bulabilirim” dedi.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, yıllar içinde Afrikalı dostlarla muhabbetlerinin büyüdüğüne şahitlik etmenin son derece heyecan verici olduğunu belirterek bu dostluktan doğan sinerjinin, güzel projelere dönüşmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm Afrika seyahatlerine eşlik ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, bu ziyaretleri yalnızca bir refakat görevi olarak görmediğini, her seyahatin kendisi için büyük bir heyecan vesilesi ve başlı başına bir keşif olduğunu anlattı.

Kokudan rahatsız olduğunu ima eden hareketler yapmıştı

Emine Erdoğan'ın Afrika gezilerinden birinde ortamdaki kokudan rahatsız olduğunu ima ederek ellerini burnuna götürerek yelpaze yapmış, daha sonra çocuğun başını okşadıktan sonra kirlendiğini hissederek çaktırmadan ellerini silkelemişti. Bu görüntüleri kameralara yakalanmıştı.