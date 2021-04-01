Emine Bulut'un katiline verilen cezaya tepki: Kabul etmiyoruz

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde boynundan bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı.

Karar Bulut Ailesi'nin tepkisini çekti.

DHA'nın haberine göre, aile avukatları aracılığıyla, cinayetin canavarca hisle ve tasarlayarak işlendiği gerekçesiyle Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. En azından ağırlaştırılmış müebbet olması gerekiyor" dedi.

Anne Fadime Bulut ise verilecek kararın kadın cinayetlerinin önüne geçilmesinin önemli olacağını söyleyerek "Benim çocuğum öldü, hayatını kaybetti. 24 yıl az, ömrünün sonuna kadar orada kalsın. Öyle olursa belki hafifleriz. Nasıl 24 sene veriyor? Ağırlaştırılmış ceza verecek ki hiç indirim olmayacak. Hani kadın hakkı, akşama kadar yüzlerce öldürüyorlar, derede, tepede, dağda, evine giriyor adam 'konuşacağız, anlaşacağız' diye vuruyor çıkıyor çocuklarının yanında kesiyor, bıçaklıyor" diye konuştu.