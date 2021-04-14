Emine Akkesen cinayeti 18 yıl sonra aydınlatıldı

34 yaşındaki Emine Akkesen, 3 Ağustos 2003'te Aydın’ın Efeler ilçesinde evinde öldürüldü. Cinayetin katil zanlısı 18 yıl sonra yakalanabildi.

DHA'nın haberine göre, Akkesen'in katil zanlısı Engin Akkuş, adli emanette bulunan ve maktulün de kanının olduğu havlu üzerinde yapılan yeni DNA incelemesi sonucu tespit edildi. Halen başka bir cinayet davasından tutuklu olan zanlının, 2003'te yaşanan olaya ilişkin ifadesine başvurulduğu ancak o dönem delil yetersizliği nedeniyle hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

Akkuş'un ifadesinde Emine Akkesen'in öldürülmesine ilişkin suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Soruşturma kapsamında, katil zanlısı Akkuş hakkında cinayet suçundan iddianame hazırlanacak.