Emeklilerin yüzde sekseni açlık sınırının altında maaş alıyor

Tüm Emekliler Sendikası İzmir Bornova Şubesi bütçe tasarısı nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Mehmet Düşünceli, "Bütçe tasarısı adeta kaçırılırcasına hazırlanmakta ve görüşülmektedir. Bizlerin görüşlerine başvurulmamakta, temsil ettiğimiz kesimler yok sayılmaktadır" dedi.

'Emeklilerin sadece yüzde yirmisi açlık sınırının üzerinde maaş alıyor'

Düşünceli şunları söyledi:

"Emekliler için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma hakkımız mahkemeler vasıtasıyla elimizden alınmaya çalışılmakta, devletin uluslararası sözleşmelere uygun iç hukukta düzenlemeler yapmak yerine emeklilerin 25 yıllık sendikal geçmişini yok saymaya çalışmakta, sendikaları kapatmakla tehdit etmektedir.

Ülkemizde emekli, dul ve yetimlerin sayısı onüç milyonun üzerinde ve bu insanların yüzde sekseninin geliri açlık sınırının altındadır. Dul ve yetimler 640 TL ile 1350 TL arasında maaş almakta, emeklilerin sadece yüzde yirmisi açlık sınırının üzerinde maaş almaktadır. Bu maaşla insanca yaşam mümkün mü? Bu maaşla güvenli bir konutta oturmak mümkün mü? Hazırlanan bütçe kanununda bu sorunlara çözmeyi, bu insanların başkalarına muhtaç olmadan onurlu ve insanca bir yaşam sürmelerine dair bir ibare var mı? Hayır yok. Bu uygulama emklileri açlığa mahkum etmektir. 2021 bütçesi emekliler açısından sefalet ve yoksulluk demektir.

Emekliler, işçiler, işsizler, köylüler kısaca emekçiler güçlerini birleştirip bu soygunculardan, hırsızlardan, kan emicilerden hesap sormadığı sürece; hastalıkta, depremde, savaşta, açlıkta ölmeye devam edeceğiz. Emekçiler güçlerinin farkına vardığında kağıttan sarayların fiske vuruşuyla yıkılacağını görecekler. Çünkü biz gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz."

Sendikanın talepleri de şöyle: