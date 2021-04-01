Emekliler eylemde: Açlığa mahkum edildik

Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) İzmir Şubeleri'ne üye emekliler bugün Bornova'da "Geçinemiyoruz, İsyandayız" diyerek bir basın açıklaması yaptı.

"Mutfakta yangın var" yazılı pankart açan emekliler 8 milyon emeklinin aylığının 2 bin liranın altında olduğunu, temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zamlarınsa yüzde 50'lere vardığını belirterek "Geçinemiyoruz, isyandayız" dediler.

Siyasi iktidarın tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullandığını vurgulayan emekliler daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya güçlerinin kalmadığını dile getirdiler.

Eylemde Tüm Emekli Sen Merkez Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan basın açıklaması okundu.

Açıklamada "Asgari ücretin 2825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL’nin altındadır. Bu da göstermektedir ki, emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş gibi bir de açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Sözün kısası GEÇİNEMİYORUZ…" denildi.

Emeklilerin açlığa mahkum edilmesini kabul etmeyeceklerini ve haklarını savunacaklarını duyuran sendika üyeleri taleplerini ise şöyle sıraladı: