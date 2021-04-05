Emekli subaylardan MSB'ye yalanlama: Bildiriyi kınamadık

Milli Savunma Bakanlığı bugün internet sitesinden yayımladığı "Milli Savunma Bakanlığı'na destek" başlıklı haberde Bakan Hulusi Akar'ın Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini bakanlıkta kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlık sitesinde yayımlanan haberde ziyarette TEMAD ve TESUD yöneticilerinin "TSK’ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakâr mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz” diye konuştukları belirtilerek "Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek 'Bu, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir' değerlendirmesinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

TESUD: Bildiriye yönelik kınama ifadesi kullanılmadı

TESUD bir açıklama yaparak bakanlık tarafından davet üzerine gittikleri ziyarette, emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesini kullanmadıklarını duyurdu.

TESUD tarafından yapılan açıklamada bakanlığın sitesindeki haber yalanlanarak şöyle denildi:

"5 Nisan 2021 günü saat 13.30'da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB'lığına DAVET EDİLMİŞTİR.

Sayın Milli Savunma Bakanı'nın ülkemiz ve TSK'nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."