Emekli general sınırda yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Ocak tarihinde emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile özel bir şirkette çalıştığı belirlenen ve "mahrem imam" olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı vermişti.

Nuri Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 isim gözaltına alınmıştı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Edirne’de önceki gün Yunanistan sınırında 4’ü eski askeri personel 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin firari emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu öğrenildi.

Nuri Cankıymaz, 2011 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş, 2013 YAŞ kararıyla da MSB Personel Daire Başkanlığı’na atanmıştı. 2014’te Personel Başkanlığı’na getirilen tuğgeneral, 2015’te emekli olmuştu.