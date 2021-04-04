Emekli amirallerin bildirisine TCK 316'dan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve "tekkedeki amiral"le ilgili dün gece yayımladıkları bildiriye ilişkin TCK'nin 316'ıncı maddesi kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.

Bildiriye öncülük edenlerin belirlendiği, bu kişilerin ifadeye çağrılacakları kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 312, 313, 314, 315 ve 316. maddeleri "hükümete karşı işlenen suçlar"a uygulanacak cezaları kapsıyor.

TCK'nin 316. maddesi "suç için anlaşma" konusunu içeriyor. Madde şöyle:

"(1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez."