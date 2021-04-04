Emekli amiraller bildirisindeki imzacılardan Atilla Kıyat'tan açıklama

103 emekli amiralin bildirisinde imzası olan Koramiral ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Atilla Kıyat, söz konusu bildiriye ilişkin açıklama yaptı.

Kıyat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "103 Amiral imzalı bildirimize tepki verenler, belli ki uyku sersemi iken okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan sonra bir daha okurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır" ifadesini kullandı.

Emekli amirallerin bildirisinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklaması sonrası başlayan tartışmaya, TSK'daki cübbeli amirale ve Atatürk tartışmalarına değinilmişti.

AKP'li sözcüler ve Saray tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu bildiri hedef alınmıştı.