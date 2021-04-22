Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö bildirisine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Adliyesi'nde ifade veren emekli 5 amiral ve 1 tuğgeneral 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İfadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni feshedebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı. MHP Lideri Bahçeli'yse emekli amirallerin "rütbelerinin sökülmesi" gerektiğini söylerken Jandarma Genel Komutanlığı'ysa bildirinin "devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizlik" olduğunu söylemişti.

Emekli amirallerin açıklaması hakkında resen soruşturma açılmış ardındansa bildiriye imza atan 10 emekli amiral gözaltına alınmış, elektronik kelepçe takılarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 7 emekli amiral de tebligat gönderilerek ifade vermeye çağırılmıştı.