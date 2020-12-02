Patronların Ensesindeyiz Ağı son alınan tedbirler kapsamında işsiz kalan, ücretsiz izin dayatmasına maruz kalan emekçilerin deyim yerindeyse açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Patronlar için tedbir alanlar, emekçilerin kirasını ve faturalarını ödemelidir. İşsiz kalan emekçilere devlet tarafından yaşamlarını sürdürecek nakdi destek yapılmalıdır” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Emekçilerin geçinebilmesi için de önlem alacak mısınız?

Korona tedbirleri adı altında alınan tüm kararlar emekçilerin işsiz kalmasına, açlıkla burun buruna gelmesine, işi olanların tüm gün salgın tehdidiyle üç kuruşa çalışıp ev hapsine mahkûm olmasına, ücretsiz izin denen zorbalık yüzünden ucuz ve kaçak işçiliğin yaygınlaşmasına sebep oluyor.

Hem işsiz kalma hem de hastalığa yakalanma korkusuyla mücadele etmeye çalışan emekçiler daha fazla ulaşım aracı talep ederken Sağlık Bakanı “panik yapıp dolu olan otobüse binmeyin, boş olanı bekleyin” diyerek aklımızla alay ediyor!

Salgın kontrol edilebilir durumdan çıkmıştır. Her gün yüzlerce yurttaş yaşamını yitirirken, binlerce insanımız hastalıkla cebelleşirken ve sağlık emekçileri tükenmenin eşiğindeyken göstermelik önlemler yerine ciddi tedbirler alınmalı, bununla beraber emekçilerin geçimi güvence altına alınmalıdır. Alınan tedbirler emekçileri açlıkla baş başa bırakırken, patronları vurmuyor. Bu tedbirler zaten salgından önce de işsiz kalma tehdidiyle çaresizleştirilen, güvencesiz çalışmaya mahkûm edilen, ölse de sakat kalsa da umursanmayan emekçileri vuruyor. Bu tedbirler emeği karşılığında aldığı üç kuruş para ile geçinmeye çalışanları vuruyor.

Kiramızı kim ödeyecek? Faturalarımızı kim ödeyecek? Karnımız nasıl doyacak? İş yerinde veya toplu taşıma araçlarını kullanırken hastalığa yakalanmayacağımızın garantisini kim veriyor?

Bugün işsizlik ve açlık tehdidiyle baş başa bırakılan emekçilerin sorunları bunlardır.

Salgına karşı tedbir alanlar, emekçilerin yaşamlarını da garanti altına almalıdır.

Emekçilerin en temel vatandaşlık hakları karşılanmalıdır.

Yasak kararlarını alanlar açlıkla yüz yüze geleceğini bildikleri tüm emekçiler için çözüm üretmelidir.

Patronlar için tedbir alanlar,

Emekçilerin kirasını ve faturalarını ödemelidir.

İşsiz kalan emekçilere devlet tarafından emekçilerin yaşamlarını sürdürecek nakdi destek yapılmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]