Emekçilerden vergi dilimi soygunu devam ediyor 

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Tebliği yayınlandı. Buna göre gelir vergisi dilimlerinin ilk basamağı %9,09 arttırılarak 22.000 TL’den 24.000 TL’ye çıkartıldı.

Asgari ücretin belirlenmesinden sonra Gelir Vergisi dilimleri yayımlanan tebliğ ile açıklandı.

Buna göre gelir vergisi dilimleri diğer yıllara benzer şekilde düşük bir şekilde artırıldı. Bilindiği gibi gelir vergisi dilimlerinin düşük arttırılması ücretli çalışanların daha hızlı gelir vergisine girmesine neden oluyor. Yapılan bu artış hem asgari ücrete yapılan artışın hem de açıklanan 2020 yılı enflasyonunun çok gerisinde.

Gelir Vergisi nedeniyle asgari ücretliler yılın son 3. ayında gelir vergisi dilimin 2. basamağına giriyorken bu düzenlemeyle birlikte artık yılın son 4 ayı gelir vergisi dilimin 2. dilimine girerek daha çok vergi ödeyecekler.

Açıklanan Gelir Vergi Dilimlerine göre gelir vergisinin ilk ilk dilimi %9,09 oranında artarken ikinci dilim %8,16 oranında, 3. Dilim ücret gelirlerinde %5,56, diğer gelirlerde %8,33 ve 4. ve 5. Dilim %8,33 oranında arttırıldı.

Bilindiği gibi Gelir Vergisi daha çok kazanandan çok vergi alınmasına yönelik bir vergi sistemidir. Bu bağlamda farklı gelir grubunda olan kişilerin gelirine göre vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak son 20 yıldır yapılan Gelir Vergisi düzenlemeleri ile birlikte Gelir Vergisi bu amacından oldukça uzaklaşmıştır. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte vergi dilimleri daha az arttırılarak gelir vergisinin üst dilimlerine girme hızı bilinçli olarak arttırılmıştır. Son açıklanan gelir vergisi oranlarıyla birlikte, daha önce son 3 ay gelir vergisi diliminin 2. dilimine giren Asgari ücretli bununla birlikte yılın son 4 ayı gelir vergisi dilimin 2. dilimine girecek. Bu son yapılan düzenleme ile birlikte asgari ücretli bir işçi yılın 8. ayında yani Ağustos ayında Gelir Vergisi’nin 2. dilimine girmektedir. Aşağıdaki tabloda bekar bir işçinin eline geçen ücret gösterilmiştir. Tabloya göre asgari ücret ile çalışan bekar bir işçi Eylül ayından itibaren gelir vergisinin %20’lik dilimine girmektedir.