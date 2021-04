Emekçiler İstanbul’da dört noktada buluştu

1 Mayıs'a doğru yaklaşırken Türkiye Komünist Partisi geçtiğimiz günlerde “Bu Büyük Haksızlığa Son Vermek İçin Yürüyoruz” başlığında halkın taleplerini dile getirdiği bir açıklama yapmıştı.

Bugün plaza, tekstil, kültür-sanat ve CarrefourSA emekçileri İstanbul’da dört noktada bu taleplerin sesini yükselttiler.

Plaza, ofis ve banka emekçileri Levent'teydi: 'Plaza ve Ofis Emekçileri Sömürüyü Birlik ve Dayanışmayla Yenecek'

Levent’te buluşan plaza, ofis ve banka emekçileri açıklamasında “Çalıştığımız gösterişli kuleler ve ofisler emekçiler için cehenneme dönmüştür. Evlerinden çalışanlarımız için ise evlerimiz artık mesainin hiç bitmediği birer çalışma kampı olmuştur” dedi.

Kadıköy'de kültür-sanat emekçileri buluştu: 'Yaşasın Örgütlü Emek ve Dayanışma'

Kadıköy Süreyya Operası önünde buluşan ve “Bu can pazarının sorumlusu iktidardır” pankartı taşıyan kültür-sanat emekçileri açıklamasında “Biz kültür sanat emekçileri yaşadığımız haksızlığa, umutsuzluğa, sömürüye, yasaklara boyun eğmeyeceğiz. Örgütlenip mücadele edeceğiz. Emeğimizin ve onurumuzun kavgasını vereceğiz. Yasaklarınızı tanımıyoruz! Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın örgütlü emek ve dayanışma!” ifadelerini kullandı.

Carrefour işçileri Nautillus AVM önünde bir araya geldi: 'Sakin Ol Champ, CarrefourSA işçileri 1 Mayıs’a Yürüyor'

Son olarak Nautillus AVM önünde buluşan CarrefourSA çalışanları açıklamasında, pandemi döneminde kendi hisselerini büyüten Sabancı grubunun, oturdukları yalıların deresinin suyunun Carrefour işçisinin düzelttiği reyonlardan, ter akıttığı kasalardan geldiğini söyledi.

CarrefourSA emekçileri “1 Mayıs’a yürürken tekrar ilan ediyoruz; Carrefour işçileri tüm Türkiye’de birlik oluyor, patron yararına olan her öneriyi, her kısıtlamayı, her baskıyı reddediyor” dedi.

“İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” ve “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atan işçiler, “1 Mayıs’a giderken birlik, mücadele ve dayanışma, biz emekçiler için bu karabasandan çıkışın tek yoludur” diyerek eylemini sonlandırdı.

Tekstil işçileri: 'Bu Düzen Dikiş Tutmaz'

Açıklamasında patronlar ve AKP’nin el ele verip salgını fırsata çevirmesine seyirci kalmayacağını söyleyen tekstil işçileri ise, kısıtlamalar ve yasakların halk sağlığını değil patronların çıkarlarını gözettiğini dile getirdi.

“İstedikleri kadar yasaklamaya çalışsınlar! AKP bir günü yasaklamaya kalkarsa bilsin ki bizler her gün örgütlü sesimizi daha fazla yükselteceğiz. 1 Mayıs’a giderken tüm tekstil işçilerini ve ülkemizin tüm emekçilerini haklarımızı kazanmak için birlik, dayanışma ve mücadeleye çağırıyoruz!” denilen açıklamanın ardından eylem “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla sonlandı.