Emek Partisi Genel Başkanlığına Ercüment Akdeniz seçildi

Emek Partisi (EMEP) 9. Olağan Kongresi, pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla Ankara Batıkent’te Meydan AVM’deki Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda toplandı.

“Sömürüye, salgına, savaşa karşı birlik, dayanışma, mücadele” sloganıyla toplanan kongrede EMEP Genel Başkanlığına Ercüment Akdeniz seçildi.

Evrensel'de yer alan habere göre sermaye sınıfı ile iktidarının kriz ve pandemi koşullarındaki politikalarına tepki gösteren Akdeniz, fabrikalarda giderek yayılan salgında emekçilerin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Akdeniz “Kongremiz emekçilere bunu reva gören kapitalizmden hesap soracak bir kongredir" dedi.

5 milyona varan mülteci işçinin Türkiye işçi sınıfının bir parçası olduğuna dikkat çeken Akdeniz, “Partimiz enternasyonal bir partidir. Göçmen işçileri bu sömürü cenderesinden kurtulmak için sosyalizme, siyaset yapmaya çağırıyoruz” dedi.

İspanyol gribi zamanında Sovyetler Birliği’nin salgına karşı mücadelesini örnek veren Ercüment Akdeniz, "21. yüzyılın en büyük talihsizliği dünyanın sosyalizm, halk demokrasileri, güçlü sendikalar olmadan salgına yakalanmış olmasıdır. Sosyalizm ihtiyacı pandemi sürecinde kendisini tüm gerçekliğiyle bir daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kongreye bir mesaj gönderen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Siyasi iktidarın keyfi uygulamaları ve 'olağanüstü' koşullarında gerçekleştirdiğiniz 9. olağan kongrenizi devrimci duygularımızla selamlıyoruz" dedi.

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Yürütme Kurulu da EMEP'in kongresini gönderdikleri mesajlarla selamladı.