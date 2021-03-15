Elon Musk yüzünden yüzlerce işçi virüs kaptı

Washington Post (WP) gazetesi Tesla'nın Kaliforniya'daki üretim tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin çalışandan 450'ye yakınının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında, Kaliforniya'daki Alameda County yerel yönetiminin Covid-19 tedbirlerine karşı gelerek Alameda County'deki üretim tesisini kapatmamıştı. Yönetim, Musk'ın bu hareketinden sonra geri adım atmıştı.

Bundan bir ay sonra, Tesla'nın virüse karşı tüm önlemlerin alındığını ve tesiste herhangi bir salgının görülmediğini iddia etmesine karşın, bazı şirket çalışanlarının Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

WP'nin raporuna göre, Alameda County'deki üretim tesisinde Aralık ayında görülen Covid-19 vaka sayısı 125'i buldu.

Tesla, üretim tesisini açılması karşılığında, Covid-19 vaka verilerini yerel yönetimle paylaşmayı kabul etmişti. Yerel yönetim, söz konusu verileri, Sağlık Güvencesi Yönetmeliği'ne aykırı olduğu gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşmamıştı.

WP'nin, söz konusu verileri, veri şeffaflığını savunan Plainsite adlı siteden aldığı belirtildi.