Elmadağ'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara Elmadağ'da Hasanoğlan'da fabrikası bulunan bir mobilya firmasının depoya açılan havalandırma kısmında yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen yangında bazı işçilerin dumandan etkilendiği açıklandı.

İHA'nın haberine göre, alevlerin büyümesiyle kontrolden çıkan yangın sonucunda fabrikanın büyük bir kısmı yandı. Olay anında içerde bulunan çok sayıda işçi tahliye edildi. Yangında bazı işçilerin dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi de sevk edildi.

Fabrikaya giriş ve çıkış noktalarına ise polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yanan fabrikada büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Fabrikada taşeron ve fabrika işçisi olmak üzere 1500 kişinin çalıştığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının 17.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.