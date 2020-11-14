Elit İşcan haberlere tepki gösterdi: Görgü tanıkları var

"Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya geçtiğimiz günlerde devam edildi.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi. Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

'Görgü tanıkları var'

Elit İşcan duruşmanın ardından yapılan haberlerde yalnızca sanık tarafının söylediklerine yer verilmesine tepki gösterdi. İşcan, cinsel saldırı ve hakaretlere maruz kaldığını belirterek tanık Yeşim Girgin ifadesi için "Şaşırmadık" dedi. "Duruşma bu konuşulanlardan ibaret değil" diyen İşcan, olayın görgü tanıklarının olduğunu, duruşmanın 3,5 saat sürdüğünü söyledi.

Efecan Şenolsun 'un hakaret ve cinsel saldırı nedeniyle yargılandığı davanın 12.11.2020 tarihli duruşmasına ilişkin yapılan haberlerin, sadece sanık anlatımını içermesine ve yaşananların eksik haberleştirilmesine dair söyleyeceklerim var: pic.twitter.com/28Y2MxAkcm — elit işcan (@iscanelit) November 14, 2020

Yeşim Girgin ifadesinde şöyle demişti: “Haziran 2018’de Oyuncular Sendikası’nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.”