Elif Özde Uzun’un katiline haksız tahrik indirimi

İstanbul Esenyurt’ta birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun’u bıçaklayarak öldüren Erhan Taslı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Erhan Taslı’ya “haksız tahrik” indirimiyle 18 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 13 Haziran 2019 tarihinde 29 yaşındaki Elif Özde Uzun’u katleden Erhan Taslı’nın tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Erhan Taslı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Elif için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan atanan avukat vekillik yaptı.

İddia makamı, suçun “haksız tahrik” altında işlendiğini öne sürerek tutukluluk halinin cezasından mahsubunu istedi.

Erhan Taslı’nın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti “haksız tahrik” indirimi yaparak cezayı 18 yıla indirdi.

Heyet sanığın tutuklu kaldığı sürenin cezasından mahsup edilmesine, takdir indiriminin uygulanmamasına karar verdi.